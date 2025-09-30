Cruz a InterTV: “Vi racconto questo aneddoto su Chivu. Lautaro? Dico sempre che…”

Nel pre partita di Inter-Slavia Praga, sul prato del Meazza, è presente Julio Ricardo Cruz, uno che in questo stadio ha regalato non poche gioie ai tifosi nerazzurri. Queste le parole del centravanti argentino ai microfoni di InterTV: "Chivu? Pensa che lo incontrai lo scorso anno che non aveva squadra, poi andò al Parma e adesso lo ritrovo qui sulla panchina per una squadra per la quale ha lottato per anni. Essere qui al Meazza è sempre speciale, queste gare sono belle da giocare ma anche per i tifosi e per gli amanti del calcio. Vedere il campo ora è bellissimo, quando giocavo io non era cosi bello come ora. Il gol di Lautaro? Come ho sempre detto, gli attaccanti sono li per fare gol, bisogna aver pazienza anche quando non vengono, sembra facile ma dentro il campo è una storia diversa. Lautaro è il nostro capitano anche quando sta male vuole esser vicino alla squadra, ha giocato con una caviglia al 40% perchè vuole esser parte della squadra".