Sucic a InterTV: “Mi sto adattando bene, ci sono sempre margini di miglioramento”

Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida tra Inter e Slavia Praga rilasciate ai microfoni di InterTV
Secondo incontro di Champions League per i nerazzurri, prima sfida casalinga per la squadra di Cristian Chivu, che affronterà alle 21.00 lo Slavia Praga. Queste le parole di Petar Sucic rilasciate prima del match ai microfoni di InterTV: "Sono molto contento oggi è importante vincere la partita. Mi sto adattando bene, cerco di imparare ogni giorno. Cosa posso dare di più? Devo lavorare duro penso che ci sia tanto da poter dare a questa squadra, ci sono sempre margini di miglioramento"

