Thuram a InterTV: “La squadra sta bene, era importante vincere. Il colpo di tacco…”

L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Queste le parole di Marcus Thuram nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Era importante vincere, la prima in casa, era importante iniziare bene come abbiamo fatto e senza prendere gol, questo è bene per noi. Mi sento bene, come si sente bene la squadra, meglio per l'Inter. Cosa scelgo tra l'assist a Dumfries e il tacco per Bastoni? Direi il colpo di tacco per Bastoni tra le due giocate"