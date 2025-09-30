Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-0 contro lo Slavia Praga: "Ripetere la scorsa stagione? Abbiamo qualità per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Vorremmo vincere qualcosa, faremo di tutto per essere protagonisti ovunque. Non sarà facile ma le basi ci sono, faremo di tutto per arrivare in alto".