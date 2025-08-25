Lautaro a ITV: “Ho fatto gol più belli di questo ma conta che il pallone vada in rete”

Larga vittoria dei nerazzurri al Meazza che strapazzano il Torino per 5 a 0. Queste le parole dei protagonisti nel post match raccolte da InterTv. Il commento di Lautaro Martinez: "Abbiamo avuto sensazioni bellissime sin dall'inizio dopo il mondiale per club, abbiamo parlato tanto tra di noi, il mister ci sta dando una grandissima mano, ci spinge a lavorare tanto e abbiamo iniziato questo percorso con un nuovo tecnico e siamo contenti per il risultato e la prestazione della squadra. Sicuramente tutti eravamo pronti, chi è entrato dalla panchina, quando si inizia una nuova stagione le energie si rinnovano, siamo l'Inter e vogliamo stare sempre in alto. Ho fatto gol più belli di questo ma l'importante è che la palla vada dentro la porta e cerchiamo di goderci questi momenti ma sono contento per l'approccio e la testa messa in campo, dobbiamo migliorare ma sono contento si sono viste tante cose buone. Inizio migliore di questo? Abbiamo cercato di iniziare bene e il risultato dimostra la grinta e la voglia che ci abbiamo messo"