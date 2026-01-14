FC Inter 1908
Inter Women, Robustellini: “Dal mio arrivo qui sono cresciuta in tutto, mi sento…”

Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women, è intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme della gara contro il Lecce
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women, è intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme della gara contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Prima di una sfida cerco di prepararmi al meglio mentalmente e fisicamente e di focalizzarmi sugli obiettivi. La sfida più difficile? L'infortunio alla spalla che è arrivato in un momento molto positivo del mio percorso ed essendo il primo non è stato semplice tornare al 100%.

Questa squadra lavora molto e nello spogliatoio le parole d'ordine sono rispetto e resilienza. A chi ruberei una qualità? Prenderei la forza del carattere di Ivana.

Dal mio arrivo all'Inter sono cresciuta e maturata in tutto, caratterialmente, tecnicamente e tatticamente. Oggi mi sento molto più pronta a reagire quando succede qualcosa e a capire le situazioni che si possono creare in campo".

