Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women, è intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme della gara contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Prima di una sfida cerco di prepararmi al meglio mentalmente e fisicamente e di focalizzarmi sugli obiettivi. La sfida più difficile? L'infortunio alla spalla che è arrivato in un momento molto positivo del mio percorso ed essendo il primo non è stato semplice tornare al 100%.
Questa squadra lavora molto e nello spogliatoio le parole d'ordine sono rispetto e resilienza. A chi ruberei una qualità? Prenderei la forza del carattere di Ivana.
Dal mio arrivo all'Inter sono cresciuta e maturata in tutto, caratterialmente, tecnicamente e tatticamente. Oggi mi sento molto più pronta a reagire quando succede qualcosa e a capire le situazioni che si possono creare in campo".
