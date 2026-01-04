Gabriele Re Cecconi è uno dei protagonisti dell'ultimo Matchday Programme. Arrivato nel Settore Giovanile nerazzurro all'età di otto anni, dopo essere diventando un punto fermo della difesa dell’U17, dell’U18 e dell’U20, è ora agli ordini di mister Vecchi in U23. "I miei punti di forza sono la fisicità, l’attenzione, la grinta e l’abilità nell’impostazione. Rispetto agli inizi mi sento cresciuto nella capacità di stare in partita 90 minuti, nei duelli e nella capacità di partecipare alla fase di costruzione del gioco".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter U23, Re Cecconi: “Questi i miei punti di forza. Prima di scendere in campo…”
news
Inter U23, Re Cecconi: “Questi i miei punti di forza. Prima di scendere in campo…”
Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il difensore si racconta nel Matchday Programme
«Il posto del cuore della mia infanzia è l’oratorio di Vanzago, il paese in cui sono cresciuto, ci andavo ogni giorno per giocare a calcio con i miei amici. Ho coltivato il sogno di diventare calciatore grazie alla passione per il calcio che mi ha trasmesso mio padre».
«Per prepararmi a una sfida cerco di mettermi nelle migliori condizioni fisiche e mentali per dare il meglio. Prima di scendere in campo mi preparo fisicamente e mi concentro su quello che può accadere in partita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA