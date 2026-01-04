Gabriele Re Cecconi è uno dei protagonisti dell'ultimo Matchday Programme. Arrivato nel Settore Giovanile nerazzurro all'età di otto anni, dopo essere diventando un punto fermo della difesa dell’U17, dell’U18 e dell’U20, è ora agli ordini di mister Vecchi in U23. "I miei punti di forza sono la fisicità, l’attenzione, la grinta e l’abilità nell’impostazione. Rispetto agli inizi mi sento cresciuto nella capacità di stare in partita 90 minuti, nei duelli e nella capacità di partecipare alla fase di costruzione del gioco".