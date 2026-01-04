Il 2026 dei nerazzurri si apre questa sera a San Siro con la sfida contro il Bologna. Il protagonista del Matchday Programme è Petar Sucic. "La mia passione per il calcio è nata in maniera naturale, come tantissimi bambini: appena ho visto il primo pallone me ne sono innamorato e ho iniziato a giocare con gli amici. Ci trovavamo sempre al campo dietro la scuola e lì è iniziato tutto".
Il centrocampista croato è il protagonista del Matchday Programme
Quali sono le caratteristiche che ti contraddistinguono in campo e fuori?—
"Le mie abilità tecniche, la visione di gioco e il poter aiutare la squadra giocando in diverse posizioni: sono molto orgoglioso di quello che sono oggi perché ci ho lavorato molto. Caratterialmente invece direi la mia fame di vincere e la voglia di raggiungere gli obiettivi, sono una persona che non si arrende mai".
Che qualità prenderesti da un tuo compagno di squadra?—
"Ci sono diverse qualità che potrei prendere dai miei compagni… potrei dire la potenza di Bonny, è molto forte".
Come è stato il tuo impatto con l’Inter?—
"Incredibile, quando sono arrivato mi sono sentito davvero parte di questa famiglia. Lavoriamo tutti duramente per gli stessi obiettivi e andiamo in campo dando tutto per vincere le partite".
