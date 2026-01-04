Il centrocampista croato è il protagonista del Matchday Programme

Gianni Pampinella Redattore 4 gennaio - 11:04

Il 2026 dei nerazzurri si apre questa sera a San Siro con la sfida contro il Bologna. Il protagonista del Matchday Programme è Petar Sucic. "La mia passione per il calcio è nata in maniera naturale, come tantissimi bambini: appena ho visto il primo pallone me ne sono innamorato e ho iniziato a giocare con gli amici. Ci trovavamo sempre al campo dietro la scuola e lì è iniziato tutto".

Quali sono le caratteristiche che ti contraddistinguono in campo e fuori? — "Le mie abilità tecniche, la visione di gioco e il poter aiutare la squadra giocando in diverse posizioni: sono molto orgoglioso di quello che sono oggi perché ci ho lavorato molto. Caratterialmente invece direi la mia fame di vincere e la voglia di raggiungere gli obiettivi, sono una persona che non si arrende mai".

Che qualità prenderesti da un tuo compagno di squadra? — "Ci sono diverse qualità che potrei prendere dai miei compagni… potrei dire la potenza di Bonny, è molto forte".

Come è stato il tuo impatto con l’Inter? — "Incredibile, quando sono arrivato mi sono sentito davvero parte di questa famiglia. Lavoriamo tutti duramente per gli stessi obiettivi e andiamo in campo dando tutto per vincere le partite".