Sta per tornare l'Inter in campionato. Domenica alle 18 si gioca la partita contro l'Udinese. In occasione della sfida che andrà in onda su Skysport è stato intervistato dal canale satellitare Henrikh Mkhitaryan. Queste le parole del centrocampista nerazzurro: «Non è mai stato facile giocare contro l'Udinese, né in casa n fuori, ci aspettiamo una gara difficile ovviamente perché è una squadra fisica, tatticamente brava. Sanno difendere e attraccare. Dobbiamo fare il nostro meglio per vincere la partita».