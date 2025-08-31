L'Udinese vince 2-1 a San Siro contro l'Inter, decidono i gol di Davis su rigore e di Atta. Queste le parole di Kosta Runjaic a DAZN:
"Grazie per i complimenti. Atta? Ci aspettiamo che faccia gol, l'anno scorso è stato un anno di adattamento per lui. Ora deve sfruttare al meglio le sue caratteristiche.
Se giochi solo passivamente e ti difendi solamente, la loro qualità esce di più. Non è pensabile difendersi per 90 minuti con squadre organizzate come l'Inter, nel primo tempo quindi abbiamo alzato il baricentro. Nella ripresa per noi è stato molto più difficile e ci siamo rintanati nella nostra metà campo, difendendoci in trincea con un'attenzione alta e una difesa infernale.
Mercato? Mancano poche ore, ci sono persone che lavorano quotidianamente. Vediamo cosa ci offrirà il futuro".
