Matteo Pifferi Redattore 4 dicembre - 09:36

Matteo Cocchi, classe 2007, ha giocato ieri in Prima squadra nel match vinto dall'Inter per 5-1 contro il Venezia. Per lui non si tratta dell'esordio - arrivato col Feyenoord l'anno scorso in Champions League - ma della prima presenza stagionale tra i grandi.

Intervenuto a Sport Mediaset a fine partita, Cocchi ha parlato così: "Una serata perfetta, dal punto di vista del risultato ma anche personale. E' sempre una bellissima emozione, sono molto felice anche per i miei compagni dell'Under 23 che hanno esordito e hanno potuto giocare in questo stadio magnifico"

Rapporto con Chivu — "Chivu è una figura di riferimento per me, lo era già quando era in Primavera e mi ha aiutato ad inserirmi, dandomi molti consigli. Anche quest'anno è una figura importante, cerca di aiutarmi sempre"

A chi ti ispiri? — "Dimarco e Carlos Augusto sono le mie figure di riferimento, posso vederli ogni giorno e cerco di rubare loro qualcosa, vedendoli da vicino e prendo spunto da loro"

Obiettivo della stagione — "Ogni giorno cerco di migliorarmi e crescere sempre di più, quello che arriva arriva. Sono a disposizione di tutti, ringrazio la società per l'occasione che mi ha dato stasera, lavoro per farlo accadere più volte possibile"