Bovo e Spinaccè a InterTV: “La serie C aiuta e colma un po’ il gap. Parliamo tanto con…”

Debutto in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu che per gli ottavi ospita al Meazza il Venezia che viene superato dai nerazzurri con un 5 a 1 rotondo che manda la squadra di Cristian Chivu ai quarti di finale dove conoscerà a gennaio il nome della sua rivale che sarà la Roma o il Torino. Queste le parole di Bovo al termina del match rilasciate ai microfoni di InterTV: "Esordio bellissimo qui al Meazza, qualcosa che ti rimane. La serie C ci aiuta e colma un po' il gap tra primavera e prima squadra. A chi ispiro? Sono tutti super disponibili quando abbiamo bisogno di qualcosa, cerco di prendere qualcosa da tutti, soprattutto da quelli del mio ruolo, sto giocando in diversi ruoli in Under23, c'è tanto da prendere. Forse Calha il mio preferito, nasco regista, quindi lui"

Spinaccè: "Emozione unica, ringraziamo società e staff per questa opportunità, il sogno di tutti i bambini, concordo sul discorso della serie C. A chi mi ispiro? Cerco di prendere spunto da tutti, hanno tutti qualità diverse, quello che mi rispecchia di più è Thuram, sono tutti ragazzi d'oro parlo molto con Pio essendo coentaneo, ci aiuta sempre, ci da consigli e sono grato di poter giocare con loro"