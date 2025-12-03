Thuram a InterTV: “In campo per dare il meglio. Se mi sento un leader? Nell’Inter…”

Debutto in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu che per gli ottavi ospiterà al Meazza il Venezia. Queste le parole di Marcus Thuram nel prepartita raccolte da InterTV: "Come si affronta questa competizione? Siamo l'Inter scendiamo il campo per dare il meglio, abbiamo preparato la gara al meglio possibile, lo scorso anno abbiamo giocato contro di loro una gara complicata, ma hanno perso tanti giocatori rispetto la passata stagione. Tutti i giocatori della nostra rosa sono importante, ci aiutiamo tanto tra di noi. Se mi sento leader? Siamo tutti leader, siamo 22-23 ed è questa la forza dell'Inter"