Venezia, Duncan: "Inter fortissima a prescindere da chi gioca. Siamo consapevoli di…"

Venezia, Duncan: “Inter fortissima a prescindere da chi gioca. Siamo consapevoli di…”

Venezia, Duncan: “Inter fortissima a prescindere da chi gioca. Siamo consapevoli di…” - immagine 1
Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, ha parlato a Sport Mediaset prima di Inter-Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia
Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, ha parlato a Sport Mediaset prima di Inter-Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia:

"E' una delle partite più emozionanti per me, torno a San Siro quasi ogni anno ed è un bel segnale, vuol dire che sto crescendo e sto avendo continuità, sono felice di tornarci anche oggi"

"Siamo consapevoli della forza dell'Inter, è una squadra fortissima a prescindere da chi giocherà, il Venezia sta crescendo, dobbiamo dare continuità in termini di prestazione, a fine partita faremo i conti"

