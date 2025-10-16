FC Inter 1908
Inter Women, Bugeja: “Vittoria meritata, non era facile. Continuiamo così”

Le dichiarazioni della calciatrice nerazzurra dopo la vittoria per 5-0 in Albania nel ritorno di Women's Europa Cup
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter Women supera il KFF Vllaznia e vola agli ottavi di finale della Women's Europa Cup.

La squadra di Piovani dopo il 7-0 al Konami Football Centre vince anche in Albania chiudendo sul 5-0 il ritorno del secondo turno di qualificazione.

Inter Women, Bugeja: “Vittoria meritata, non era facile. Continuiamo così”- immagine 2

MILAN, ITALY - AUGUST 30:Haley Bugeja of FC Internazionale Women during UEFA Womens Champions League match between Valur Reykjavik and FC Internazionale Women at Konami Youth Development Center on August 30, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Antonino Lagana-Inter/Inter via Getty Images)

Ad aprire le marcature Bugeja, che ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la gara.

“Non è stato facile, soprattutto nel primo tempo. Loro sono uscite forti per proteggere il risultato. Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione. Campo difficiale, ma abbiamo meritato questa vittoria e andiamo al prossimo turno".

Altra ottima prestazione: è questa la vera Bugeja?

"Sì. Voglio continuare così tutta la stagione, mi piace segnare ma la cosa più importante è aiutare la squadra. L'importante è aiutare la squadra a conquistare i tre punti".

Come arriva la squadra alla sfida contro il Parma:

"Dobbiamo prepararci in fretta ma siamo pronte. Abbiamo le giocatrici per farlo. L'importante è che vinciamo alla fin, siamo solo all'inizio e quindi l'importante è continuare su questa strada”.

