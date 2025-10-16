L’Inter Women supera il KFF Vllaznia e vola agli ottavi di finale della Women's Europa Cup.
news
Inter Women, Bugeja: “Vittoria meritata, non era facile. Continuiamo così”
La squadra di Piovani dopo il 7-0 al Konami Football Centre vince anche in Albania chiudendo sul 5-0 il ritorno del secondo turno di qualificazione.
Ad aprire le marcature Bugeja, che ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la gara.
“Non è stato facile, soprattutto nel primo tempo. Loro sono uscite forti per proteggere il risultato. Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione. Campo difficiale, ma abbiamo meritato questa vittoria e andiamo al prossimo turno".
Altra ottima prestazione: è questa la vera Bugeja?
"Sì. Voglio continuare così tutta la stagione, mi piace segnare ma la cosa più importante è aiutare la squadra. L'importante è aiutare la squadra a conquistare i tre punti".
Come arriva la squadra alla sfida contro il Parma:
"Dobbiamo prepararci in fretta ma siamo pronte. Abbiamo le giocatrici per farlo. L'importante è che vinciamo alla fin, siamo solo all'inizio e quindi l'importante è continuare su questa strada”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA