Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a DAZN prima del derby contro il Milan, il primo con la proprietà di San Siro dei due club: "E' un fatto storico che fa epoca, è una data che rimarrà nella storia dei club e del calcio italiano, è la prima volta di un'operazione del genere: dobbiamo aver rispetto per quest'icona strutturale e l'obbligo nostro è continuare a farlo costruendo un altro stadio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marotta: “Stage o aiuti alla Nazionale? Inter a disposizione. Derby scudetto? E’ presto”
news
Marotta: “Stage o aiuti alla Nazionale? Inter a disposizione. Derby scudetto? E’ presto”
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a DAZN prima del derby contro il Milan, il primo con la proprietà di San Siro dei due club
Il calcio da una parte unisce e dall'altra mette in ballo una competizione in cui bisogna cercare la vittoria: il derby ha un fascino particolare al di là della classifica. Siamo in una fase interlocutoria, l'importante è continuare con questo ruolino positivo: per lo scudetto ci sono ancora tante giornate e tanti rivali.
Fermare il campionato per la Nazionale? La Nazionale è un patrimonio per il nostro calcio, noi come club dobbiamo metterci a disposizione per cercare di mettere la squadra nella condizione di fare gli spareggi al meglio. Per noi questa volontà c'è, l'Italia non può partecipare ai Mondiali. I club, l'Inter di sicuro, è giusto si mettano a disposizione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA