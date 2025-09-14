Ai microfoni di Inter TV, Piovani, mister di Inter Women, ha commentato così la sconfitta delle nerazzurre contro il Como nella Serie A Women's Cup:
Inter Women, Piovani: “Sconfitta meritata, ora andremo a Edimburgo con la testa giusta”
"Dispiace per la sconfitta, ma ce la siamo meritata, visto che abbiamo fatto poco di quello che sappiamo fare, contro una squadra che non ha mai mollato e che ha meritato di vincere, bisogna essere obiettivi. Era una partita che non ci interessava, ma ben vengano queste situazioni, perché da domani dobbiamo subito ripartire in vista della partita contro l'Hibernian. Siamo partiti bene e abbiamo creato delle occasioni per andare in vantaggio, poi ci siamo spenti".
"Contro l'Hibernian andremo a giocarci la partita come se partissimo da 0-0 e per vincere 4-0, non 4-1. Sarà un esame importante per noi, da allenatore le tengo sulle spine e dovremo andare a giocare con la testa giusta, altrimenti ci saranno figure come quella di oggi. Si è fermata Tomaselli ed è fuori Sartorini, due giocatrici importanti, ma abbiamo Tessa Wullaert, che probabilmente a Edimburgo giocherà qualche minuto. Lavoreremo sulla testa delle ragazze, che sono un po' stanche".
