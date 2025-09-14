Intervistato da DAZN dopo Atalanta-Lecce, Nicola Zalewski, autore del suo primo gol con i bergamaschi, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Zalewski: “All’Atalanta ho avvertito subito la fiducia di tutti ed è quello di cui ho bisogno”
"E' quello di cui ho bisogno, della fiducia. L'ho avvertita subito dalla società, dal mister, dai compagni. Oggi penso che sia un risultato del lavoro fatto in queste due settimane: nonostante non arrivassero i risultati, abbiamo continuato a lavorare e si è visto".
"Abbiamo dimostrato di avere tanta qualità e di poter fare una buona stagione".
(Fonte: DAZN)
