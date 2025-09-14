FC Inter 1908
Zalewski: “All’Atalanta ho avvertito subito la fiducia di tutti ed è quello di cui ho bisogno”

Intervistato da DAZN dopo Atalanta-Lecce, Nicola Zalewski, autore del suo primo gol con i bergamaschi, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da DAZN dopo Atalanta-Lecce, Nicola Zalewski, autore del suo primo gol con i bergamaschi, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' quello di cui ho bisogno, della fiducia. L'ho avvertita subito dalla società, dal mister, dai compagni. Oggi penso che sia un risultato del lavoro fatto in queste due settimane: nonostante non arrivassero i risultati, abbiamo continuato a lavorare e si è visto".

"Abbiamo dimostrato di avere tanta qualità e di poter fare una buona stagione".

(Fonte: DAZN)

