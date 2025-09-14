Adzic: “Gran gol? Tutti dicono che ho un buon tiro, è andata bene. Si realizza un sogno”

"Il mio momento è arrivato nel derby d'Italia, abbiamo vinto con il mio gol, è un sogno", dice Adzic a Sport Mediaset

Matteo Pifferi Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 16:32)

Vasilije Adzic, autore del gol del decisivo 4-3 contro l'Inter, ha parlato così a Sport Mediaset dopo il match:

"Quando entro in campo, penso sempre positivo. Ho fatto gol oggi, magari la prossima volta faccio assist o un salvataggio ma l'importante è aver vinto. Ringrazio i compagni, la squadra e lo staff per la grande fiducia"

Getty Images

Gol straordinario — "Tutti dicono che ho un buon tiro, ho provato e ho fatto gol, sono felicissimo. Sono entrato, loro hanno fatto il 3-2 ma ho guardato tutto positivo, c'erano ancora 10', c'era tempo per vincere e abbiamo vinto ed è la cosa più importante"

Sei l'esempio di chi sa aspettare il suo momento — "E' giusto, ho lavorato tantissimo per questo momento e il momento è arrivato. Mi sono sempre allenato al massimo, il mio momento è arrivato nel derby d'Italia, abbiamo vinto con il mio gol, è un sogno. Sarà difficile dormire"