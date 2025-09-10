Il presidente dell'Inter è salito sul palco del Premio Gentleman in compagnia dell'amministratore delegato del Monza

Sul palco del Premio Gentleman sono intervenuti anche Giuseppe Marotta e Adriano Galliani, due dirigenti uniti da un percorso professionale iniziato tanto tempo fa e da un'amicizia che è sempre andata al di là dei colori delle società che rappresentavano. Marotta: "Un aneddoto riguardante me e Galliani? L'approccio è stato di dualismo e campanilismo, lui era dirigente del Monza, io del Varese. Vincemmo 1-0 al 90' su calcio di rigore a Monza, mi ricordo che lui si arrabbiò moltissimo, io avevo poco più di 20 anni. Ho capito che quell'arrabbiatura lo ha portato ad avere dopo un giusto tornaconto".

Prosegue Galliani: "Ho 13 anni in più di Beppe, ma siamo sempre stati amici, poco importava che io fossi al Monza e lui al Varese, poi io con il Milan di Berlusconi e lui arriva a Monza. Ma poi sempre, con il nostro fratello Braida. Non ci siamo incontrato in un Inter-Milan, perchè nel frattempo sono tornato a Monza. Ricordo il suo percorso quando arrivò a Monza, noi ci vedevamo spessissimo anche a cena, siamo amici. A proposito di fair play, complimenti alla città di Milano: il fair play che c'è tra Milan e Inter è straordinario. Passano i dirigenti, ma il dna non cambia".

Chiude Marotta: "Abbiamo avuto la fortuna entrambi di trasformare la nostra passione in una professione. Ho imparato molto da lui, un percorso veramente bello, basato su un rapporto di amicizia".