L'Inter Women ha battuto per 2-0 la Lazio grazie alla doppietta di Tessa Wullaert
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Vittoria importante per l'Inter Women che ha superato la Lazio Women grazie alla doppietta di Wullaert che ha consegnato i tre punti alle nerazzurre. Al termine del match le parole della protagonista principale, Tessa Wullaert.

Sono contenta di aver aiutato la squadra con i due gol. Penso che abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo lottato e messo tutto in campo. Siamo molto felici di questo risultato e di questi tre punti. La stagione è lunga, abbiamo tante partite davanti e il percorso è giusto”.

