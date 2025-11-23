Vittoria importante per l'Inter Women che ha superato la Lazio Women grazie alla doppietta di Wullaert che ha consegnato i tre punti alle nerazzurre. Al termine del match le parole della protagonista principale, Tessa Wullaert.
Inter Women, Wullaert: “Contenta di aver aiutato la squadra. Stagione lunga, abbiamo…”
L'Inter Women ha battuto per 2-0 la Lazio grazie alla doppietta di Tessa Wullaert
“Sono contenta di aver aiutato la squadra con i due gol. Penso che abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo lottato e messo tutto in campo. Siamo molto felici di questo risultato e di questi tre punti. La stagione è lunga, abbiamo tante partite davanti e il percorso è giusto”.
(Inter.it)
