Al canale FantaLab su YouTube, Javier Zanetti ha parlato così dell’ex compagno di squadra Ronaldo il Fenomeno:
Zanetti: “Un solo vero Fenomeno, si chiama Ronaldo! Dovevate vedere in allenamento quando…”
“Sapete tutti come lo chiamavano Ronaldo: il Fenomeno (sorride, ndr). Il Fenomeno è uno solo, era lui. Arriva all’Inter in un momento troppo importante della sua carriera, dal Barcellona. Si vedeva già il fenomeno che era. Dal primo allenamento abbiamo capito: faceva ancora molto di più. Le cose che abbiamo visto noi in allenamento… con una rapidità, una potenza, poi davanti al portiere faceva gol in tutti i modi. Un ragazzo molto positivo, semplice, sempre sorridente, straordinario anche fuori dal campo. Tutti i giorni ti sorprendeva, ogni giorno faceva qualcosa di nuovo.
Infortunio? Mai sentito uno stadio in silenzio come in quel momento lì. Quando cade lui ero dietro io e sento tutto il rumore. Il Cholo si mette le mani in testa, si è capito la gravità e tutto lo stadio era in silenzio. A nessuno dopo l’infortunio importava più della partita, nessuno. Tutti in silenzio”.
