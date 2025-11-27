“Sapete tutti come lo chiamavano Ronaldo: il Fenomeno (sorride, ndr). Il Fenomeno è uno solo, era lui. Arriva all’Inter in un momento troppo importante della sua carriera, dal Barcellona. Si vedeva già il fenomeno che era. Dal primo allenamento abbiamo capito: faceva ancora molto di più. Le cose che abbiamo visto noi in allenamento… con una rapidità, una potenza, poi davanti al portiere faceva gol in tutti i modi. Un ragazzo molto positivo, semplice, sempre sorridente, straordinario anche fuori dal campo. Tutti i giorni ti sorprendeva, ogni giorno faceva qualcosa di nuovo.