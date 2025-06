Le parole dell'allenatore riportate da SportMediaset dopo la vittoria per due a zero contro il Pachuca che vale gli ottavi del Mondiale per Club

Dopo la vittoria per due a zero contro il Pachuca, anche l'Al-Hilal di Inzaghi passa agli ottavi del Mondiale per Club e affronterà nella prossima sfida il Manchester City di Guardiola (primo nel suo girone dopo aver battuto cinque a due la Juve). «Siamo contenti, volevamo essere tra le 16 squadre migliori al mondo e ce l'abbiamo fatta. Il merito va ai ragazzi che hanno fatto tre partite molto buone. Sono soddisfatto per loro, tifosi, società: grandissima soddisfazione».