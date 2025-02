Dario Marcolin, opinionista per DAZN, ha parlato prima di Fiorentina-Inter della sfida del recupero di campionato e si è soffermato ad esempio su Frattesi che Inzaghi ha scelto come titolare: «Si deve guadagnare un pezzettino della torta e magari segnare anche. Tecnicamente non è facile sgomitare sempre per trovare quel piccolo spazio in mezzo ad un centrocampo di qualità».

Sulla gara ha aggiunto: «L'episodio di Bove ha scosso lo spogliatoio per poi piano piano riprendersi. Nelle ultime due partite si sta incanalando in un momento positivo e un risultato importante stasera porterebbe i viola meritatamente al quarto posto con la Lazio. I due attaccanti, i due quinti e gli uomini di centrocampo vanno in avanti, come Bastoni. Un'Inter iper offensiva, in quella fase fa la differenza, l'equilibrio è la parola di moda che deve ritrovare l'Inter. Il pensiero viola è la ripartenza in contropiede con linee molto strette. La squadra nerazzurra è abituata a gestire il risultato, i viola però possono avere la giusta gamba in ripartenza. Taremi e Arnautovic? Lautaro e Thuram stanno bene ed è difficile sostituirli. Poi vedremo come andrà il risultato».