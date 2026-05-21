Le dichiarazioni del tecnico piacentino dopo l'ultima giornata del campionato saudita e il secondo posto dietro l'Al-Nassr di CR7

Alessandro De Felice Redattore 21 maggio - 23:30

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro Al Fayha, che non è bastato al suo Al Hilal per conquistare il titolo di Saudi Pro League e di campione di Arabia Saudita.

La squadra guidata dall'ex tecnico dell'Inter si è piazzata al secondo posto, alle spalle dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, fallendo l'obiettivo del 'double' dopo aver conquistato la King's Cup.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"In tutti noi c’è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l’avremmo potuto vincere, così non è stato ma alla fine degli spogliatoi ho ringraziato i giocatori perché per me sono stati straordinari. Tra mille difficoltà, infortuni, cambi nella rosa, momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare perché praticamente sono state due stagioni insieme.

Finita la Coppa del Mondo dove tutto il mondo ha parlato dell’Al Hilal e del calcio saudita, noi abbiamo abbiamo avuto pochissimo tempo. Penso che siamo l’unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King’s Cup, in Champions ce la ricordiamo tutti la partita supplementari potevamo chiaramente vincere, Il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo".