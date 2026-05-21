Ai microfoni di B/R Football, Marcus Thuram è tornato così sulla vittoria dello scudetto dell’Inter e sul lavoro di Cristian Chivu.

“Momento preferito della stagione? La sfida contro la Roma a San Siro, quando Lautaro Martinez è tornato e abbiamo fatto una grande prestazione. In quel momento abbiamo spinto e fatto quel filotto di risultati per vincere il campionato".