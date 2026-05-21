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Thuram: “Ecco la partita più importante della stagione dell’Inter! In quel momento…”

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Ai microfoni di B/R Football, l'attaccante Marcus Thuram è tornato così sulla vittoria dello scudetto dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Thuram: “Ecco la partita più importante della stagione dell’Inter! In quel momento…”- immagine 2

Ai microfoni di B/R Football, Marcus Thuram è tornato così sulla vittoria dello scudetto dell’Inter e sul lavoro di Cristian Chivu.

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Momento preferito della stagione? La sfida contro la Roma a San Siro, quando Lautaro Martinez è tornato e abbiamo fatto una grande prestazione. In quel momento abbiamo spinto e fatto quel filotto di risultati per vincere il campionato".

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