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fcinter1908 news interviste Thuram: “Ecco la partita più importante della stagione dell’Inter! In quel momento…”
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Thuram: “Ecco la partita più importante della stagione dell’Inter! In quel momento…”
Ai microfoni di B/R Football, l'attaccante Marcus Thuram è tornato così sulla vittoria dello scudetto dell’Inter
Ai microfoni di B/R Football, Marcus Thuram è tornato così sulla vittoria dello scudetto dell’Inter e sul lavoro di Cristian Chivu.
“Momento preferito della stagione? La sfida contro la Roma a San Siro, quando Lautaro Martinez è tornato e abbiamo fatto una grande prestazione. In quel momento abbiamo spinto e fatto quel filotto di risultati per vincere il campionato".
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