Ancora il centrocampista nerazzurro, questa volta ai microfoni della FIGC, in vista della gara con l'Estonia

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 00:33)

«Vogliamo essere positivi, la negatività porta a poco». A Vivo Azzurro, Nicolò Barella ha parlato del momento dell'Italia alla vigilia della gara contro l'Estonia: «Abbiamo voglia di tornare in campo e dimostrare che abbiamo voglia di riprendere fiducia e voglia di giocare. Il mister ci ha dato in questa settimana, abbiamo lavorato tanto e forte, dobbiamo tornare in campo e divertirci facendo quello che sappiamo fare perché le qualità le abbiamo sempre avute».

-Su cosa si è soffermato il cT?

Nell'ultimo periodo eravamo difficoltà memntalmente. Succede quando non arrivano i risultati e le vittorie: arrivano momenti difficili. Ma la vita e il calcio sono così. Bisogna andare avanti, essere propositivi, avere più orgoglio, voglia di giocare tutte le partite del girone ricordandosi che ognuna è importante e bisogna vincerle per andare al Mondiale.

-Stadio sold out a Bergamo: vi dà spinta in più?

Assolutamente. Abbiamo bisogno del supporto e della fiducia di tutti. L'ultima volta che abbiamo giocato qua c'era il Covid e non siamo riusciti a goderci questo pubblico che sia con l'Atalanta che con l'Italia è sempre caldo. Domani cercheremo di godercela e di farli divertire.

(Fonte: FIGC)