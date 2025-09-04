FC Inter 1908
Italia U21, Baldini: “Ecco quando si rischiano brutte figure. La cosa più difficile…”

Le dichiarazioni del nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21, all'esordio sulla panchina azzurra
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

A24 ore dal debutto nelle qualificazioni europee contro il Montenegro (domani, ore 18,15, La Spezia Stadio "Alberto Picco", Rai 2), il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini fa il punto della situazione in conferenza stampa dopo i primi 3 giorni di lavoro al Centro di Preparazione olimpica di Tirrenia: "Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio, sono stati molto disponibili in questi giorni, hanno voglia di capire", dice il tecnico.

Italia U21, Baldini: “Ecco quando si rischiano brutte figure. La cosa più difficile…”- immagine 2
Getty Images

Baldini non si sbilancia sulla formazione: "Per me sono tutti titolari, anche perché le partite oggi non si giocano più in undici ma in sedici. Chiunque farò giocare, quindi, sarà come far giocare tutti, poi avremo anche la seconda partita nella quale ci saranno anche dei cambiamenti. La cosa più difficile, alla fine, sarà scegliere i quattro da mandare in tribuna".

Parlando del Montenegro il tecnico sottolinea che "è una squadra molto fisica, che non bisogna assolutamente sottovalutare, anche se dal punto di vista tecnico sicuramente in questo momento noi siamo superiori - dice - Ma proprio quando si pensa di essere superiori si rischia di fare brutte figure. Faremo la nostra partita, ci siamo preparati contro un 4-2-3-1, ma anche se si schiereranno con un altro modulo i ragazzi sono pronti".

