L'interista ha segnato nella gara contro la Polonia e poi ha parlato del pareggio nella gara della qualificazione al Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 23:54)

Un suo gol aveva portato in vantaggio l'Olanda che però alla fine ha pareggiato uno a uno la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Polonia. Denzel Dumfries alla fine della partita ha parlato ai microfoni di Nos e ha sottolineato l'amarezza per il pareggio: «Guardando il risultato, l'1-1 è ovviamente una delusione; in casa si vuole sempre vincere. Il modo in cui è successo lascia l'amaro in bocca. Ma nel complesso, abbiamo creato molte occasioni. Nel finale, non siamo stati abbastanza bravi sotto porta e nell'ultimo passaggio. Ma nel complesso, abbiamo giocato bene, ed è un peccato subire il pari alla fine».

«Abbiamo dominato bene, spesso sfruttando i cross di Cody Gakpo in situazioni di uno contro uno, quindi dobbiamo essere più precisi sotto porta», ha detto ancora Denzel che ha segnato il suo quinto gol nelle ultime sette gare con la Nazionale olandese. «Il gol? Ieri ci avevamo lavorato su situazioni così, è un buon calcio d'angolo di Memphis (Depay.ndr), si è un bel gol», ha detto sulla rete segnata.

«Siamo tutti professionisti e sappiamo che andremo in Lituania per vincere. Ci sono stati molti aspetti positivi, ma analizzeremo attentamente la rete subita. Continueremo a fare quello che stiamo facendo e non ci lasceremo abbattere», ha concluso.

(Fonte: NOS - VI.NL)