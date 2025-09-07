Kylian Mbappé non ha dubbi: il Pallone d'Oro lo merita il suo amico e connazionale Ousmane Dembele, protagonista di una stagione eccezionale con il Paris Saint-Germain. L'attaccante del Real Madrid spiega così: "Il Pallone d'Oro? Per me lo merita Ousmane, spero che vinca. L'ho sostenuto fin dall'inizio, è naturale. Poi vedremo, non dipende da noi. Ci sono state delle votazioni e vedremo. Spero che anche Hakimi sia ben piazzato, sarebbe bello per i difensori. Yamal è un ottimo giocatore, ma viene dal Barcellona... Ovviamente voglio vincerlo anch'io un giorno, è una cosa nella testa di tutti i giocatori. Ma si ottiene attraverso i trofei collettivi, con stagioni di successi e trofei. Devo concentrarmi sull'aiutare le mie squadre e vincere trofei".