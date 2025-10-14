FC Inter 1908
Ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Locatelli ha analizzato quanto accaduto a Udine tra Italia e Israele. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Locatelli ha analizzato quanto accaduto a Udine tra Italia e Israele. Ecco le sue dichiarazioni:

"Chiaro che la classifica doveva essere migliore, ma ora non serve guardare il passato. Il mister ha portato energia, io sono contento del mio momento, Gattuso mi ha dato fiducia. Siamo ragazzi perbene che hanno voglia di lavorare, mi piace il nostro atteggiamento. In carriera ho avuto problemi di continuità, non mi do alibi. Ora sono più maturo, sono felice e devo continuare così".

"Mi concentrerò sul lavoro. Gattuso? E' una persona vera e questo ci arriva: è una sua dote importante. Oggi ha fatto di nuovo un bel discorso, è una persona vera e questo ci piace".

(Fonte: Sky Sport)

