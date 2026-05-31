A Report le parole dell'ex presidente della FIGC che si è dimesso dopo la terza mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 18:02)

Chi ha boicottato la Nazionale italiana che - dopo aver vinto l'ultimo Mondiale nel 2006 - non è arrivata per la terza volta (Russia 2018, Qatar 2022 e Usa 2026) in 12 anni alla Coppa del Mondo? È la domanda che si è posta Report, il programma di inchiesta di Rai3. Daniele Autieri, che spesso si occupa di sport per il programma, ha intervistato l'ex presidente della Figc, Gabriele Gravina. La puntata con l'inchiesta sulla Nazionale che "negli ultimi venti anni ha disperso il suo talento" andrà in onda questa sera.

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Dai social arriva un estratto dell'intervista al presidente che si è dimesso dopo la mancata qualificazione al torneo FIFA.

-Lei ha provato in alcune occasioni a dialogare con i club, con la Lega di Serie A, chiedendo un aiuto che non è arrivato?

Io ho provato in tutti i modi, ma i club sono società di capitali. La Lega fa sintesi tra i propri associati che sono i club. La Turchia, che non riusciva da 24 anni a qualificarsi per i Mondiali, ha avuto l'intuizione - in accordo con i club - di poter sospendere, anticipare una giornata di campionato. Noi non siamo riusciti neanche ad organizzare uno stage. Il nostro ct ha visto i giocatori dopo cinque mesi, ha fatto un solo allenamento prima della gara contro l'Irlanda e due allenamenti prima della gara contro la Bosnia.

-Quindi voi avete chiesto alla Lega di darvi uno o due giorni in più?

Abbiamo chiesto di poter quantomeno incontrare i giocatori in uno stage. Ci siamo invece ritrovati ad avere ai playoff giocatori che sono arrivati alle due di notte prima del raduno della Nazionale.

Nell'anticipazione social di Report si sentono anche le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: «Abbiamo due tipi di interessi divergenti. Da una parte quelli della Federazione, quindi la Nazionale, e da una parte l'interesse della Lega Calcio, e sono interessi che proprio non collimano perché i club della Serie A, partiamo da quella che dovrebbe produrre i giocatori per l'Italia, hanno interessi di carattere economico».

(Fonte: Report)