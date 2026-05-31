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fcinter1908 news interviste Fabregas: “Voci sull’Inter? Si è parlato tanto, non c’è niente da dire di più perché…”
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Fabregas: “Voci sull’Inter? Si è parlato tanto, non c’è niente da dire di più perché…”
Lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport da Cesc Fabregas, allenatore del Como. Ecco le sue dichiarazioni
Lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport da Cesc Fabregas, allenatore del Como. Ecco le sue dichiarazioni.
"Le voci sull'Inter? Ero tornato da Londra e mi ricordo quando parlò Suwarso: è una cosa successa l'anno scorso, si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. Non c'è niente da dire di più: siamo già grandi, io sono al Como, sono felice e niente di più. La vita va come va, prendiamo sempre la scelta che pensiamo migliore per tutti".
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