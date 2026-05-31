"Le voci sull'Inter? Ero tornato da Londra e mi ricordo quando parlò Suwarso: è una cosa successa l'anno scorso, si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. Non c'è niente da dire di più: siamo già grandi, io sono al Como, sono felice e niente di più. La vita va come va, prendiamo sempre la scelta che pensiamo migliore per tutti".