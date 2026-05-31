FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”

news

Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”

Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo” - immagine 1
Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”- immagine 2
Getty

Al termine dell'amichevole vinta dal Messico contro l'Australia grazie a un suo gol, Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti:

Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”- immagine 3

"Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell'Inter? C'era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati a Genova, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice in città. Non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti".

(Fonte: tudn.com)

Leggi anche
Zanetti: “Madrid 2010 indimenticabile, da capitano fu incredibile. Mastantuono…”
Mutti: “Napoli? Allegri può dire la sua, ma non ho capito la partenza di Conte. E il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA