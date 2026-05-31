Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”
news
Vasquez: “Mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter, ma sono felice al Genoa. Ne riparleremo”
Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti
Al termine dell'amichevole vinta dal Messico contro l'Australia grazie a un suo gol, Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti:
"Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell'Inter? C'era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati a Genova, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice in città. Non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti".
(Fonte: tudn.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA