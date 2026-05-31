Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti

Al termine dell'amichevole vinta dal Messico contro l'Australia grazie a un suo gol, Johan Vasquez, difensore del Genoa, in un'intervista ha svelato un retroscena di mercato su un approccio dell'Inter nei suoi confronti:

"Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell'Inter? C'era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati a Genova, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice in città. Non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti".