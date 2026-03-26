Il calciatore di proprietà dell'Atalanta e che gioca in Serie A con il club sardo ha parlato della sua prima con la Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 23:12)

Marco Palestra ha esordito con la maglia della Nazionale nella gara contro l'Irlanda del Nord, ha sostituito Politano all'84esimo. Queste le sue parole a Skysport dopo la vittoria dell'Italia per due a zero. «Sicuramente è stata un'emozione unica questo debutto. Sono contento intanto perché siamo passati e poi per il mio debutto: ringrazio tutti perché mi hanno aiutato e fatto sentire come se fossi qui da sempre».

«Gattuso? Sicuramente lo devo al Cagliari se ho fatto quello che sto facendo, mi ha dato continuità. Gattuso mi ha aiutato e mi ha fatto sentire a mio agio. Che clima c'è nello spogliatoio, paura di non qualificarsi? Sicuramente sappiamo tutti che è importantissimo andare al Mondiale ma ho visto un atteggiamento fantastico e la mente libera. Devi essere molto libero mentalmente in queste situazioni qua», ha aggiunto.

«A cosa ho pensato quando sono entrato in campo? Quando fai l'esordio sei talmente concentrato e non pensi a nulla. Dopo il fischio finale ho visto la mia famiglia e i miei amici e mi sono emozionato. Sono state parte fondamentale del mio percorso fin qui, sperando sempre di fare meglio», ha concluso il giocatore che le indiscrezioni di mercato hanno associato anche all'Inter.

(Fonte: SS24)