Marco Palestra ha esordito con la maglia della Nazionale nella gara contro l'Irlanda del Nord, ha sostituito Politano all'84esimo. Queste le sue parole a Skysport dopo la vittoria dell'Italia per due a zero. «Sicuramente è stata un'emozione unica questo debutto. Sono contento intanto perché siamo passati e poi per il mio debutto: ringrazio tutti perché mi hanno aiutato e fatto sentire come se fossi qui da sempre».
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Italia, Palestra: “Grazie al Cagliari ho avuto continuità. Che emozione questo debutto”
«Gattuso? Sicuramente lo devo al Cagliari se ho fatto quello che sto facendo, mi ha dato continuità. Gattuso mi ha aiutato e mi ha fatto sentire a mio agio. Che clima c'è nello spogliatoio, paura di non qualificarsi? Sicuramente sappiamo tutti che è importantissimo andare al Mondiale ma ho visto un atteggiamento fantastico e la mente libera. Devi essere molto libero mentalmente in queste situazioni qua», ha aggiunto.
«A cosa ho pensato quando sono entrato in campo? Quando fai l'esordio sei talmente concentrato e non pensi a nulla. Dopo il fischio finale ho visto la mia famiglia e i miei amici e mi sono emozionato. Sono state parte fondamentale del mio percorso fin qui, sperando sempre di fare meglio», ha concluso il giocatore che le indiscrezioni di mercato hanno associato anche all'Inter.
(Fonte: SS24)
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