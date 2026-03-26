Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Rino Gattuso, ct della Nazionale, ha commentato così la vittoria di stasera contro l'Irlanda del Nord: "C'era da faticare, non è stato per niente facile: ci hanno sorpreso perché pensavamo andassero in verticale invece si sono messi a palleggiare. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma c'è stata concentrazione: Locatelli veniva troppo e ci schiacciavamo, non l'avevamo preparata così. Ma non era scontato, siamo stati bravi.
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fcinter1908 news interviste Gattuso: “Non è stato per niente facile, ci hanno sorpresi! Ora giochiamoci la finale”
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Gattuso: “Non è stato per niente facile, ci hanno sorpresi! Ora giochiamoci la finale”
Ai microfoni di Rai Sport, Rino Gattuso, ct della Nazionale, ha commentato così la vittoria di stasera contro l'Irlanda del Nord
Ci siamo anche noi complicati la vita, poi nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo: andiamo a giocarci sta finale. Ora recuperiamo, è difficile e lo sapevamo: cerchiamo di recuperare bene. La tensione che sentiamo noi ce l'hanno anche gli altri: adesso ci godiamo questo poi da domani ci concentriamo su cosa fare. Ci voleva, grazie ai tifosi: ci andiamo a giocare questa finale".
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