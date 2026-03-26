Gattuso: “Non è stato per niente facile, ci hanno sorpresi! Ora giochiamoci la finale”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Rino Gattuso, ct della Nazionale, ha commentato così la vittoria di stasera contro l'Irlanda del Nord: "C'era da faticare, non è stato per niente facile: ci hanno sorpreso perché pensavamo andassero in verticale invece si sono messi a palleggiare. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma c'è stata concentrazione: Locatelli veniva troppo e ci schiacciavamo, non l'avevamo preparata così. Ma non era scontato, siamo stati bravi.