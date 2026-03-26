Moise Kean, che ha segnato il gol del due a zero nella semifinale vinta dall'Italia contro l'Irlanda del Nord, e ai microfoni di Skysport, l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana ha detto: «Manca ancora una partita e speriamo di vincere anche quella. Siamo positivi. Continuiamo così. Loro sono una buona squadra e nel secondo tempo abbiamo trovato spunti perfetti ed è stata un'altra partita. Ci aspetta la prossima. Chiunque ci capiterà vedremo», ha detto.
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fcinter1908 news interviste Kean: “Manca ancora una partita, siamo positivi. Gattuso ci dà uno spirito…”
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Kean: “Manca ancora una partita, siamo positivi. Gattuso ci dà uno spirito…”
L'attaccante della Fiorentina, che ha segnato il gol del due a zero contro l'Irlanda, ha parlato ai microfoni di Skysport
-Gattuso ha fatto capire che oltre agli allenamenti serviva stare insieme. Che allenatore è?
Ha un grande attaccamento alla maglia ed è importantissimo. Ci dà quello spirito e ci dà grandi spunti, di non mollare mai e siamo contenti di questo.
-Anche tu hai sentito il Paese sulle spalle con quel gol?
Sì. Assolutamente. È stato bello. Spero di essere ancora di aiuto all'Italia e dare il mio contributo. Siamo un ottimo gruppo.
(Fonte: Skysport)
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