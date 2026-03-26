Moise Kean, che ha segnato il gol del due a zero nella semifinale vinta dall'Italia contro l'Irlanda del Nord, e ai microfoni di Skysport, l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana ha detto: «Manca ancora una partita e speriamo di vincere anche quella. Siamo positivi. Continuiamo così. Loro sono una buona squadra e nel secondo tempo abbiamo trovato spunti perfetti ed è stata un'altra partita. Ci aspetta la prossima. Chiunque ci capiterà vedremo», ha detto.