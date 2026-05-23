L'allenatore del Bologna ha parlato della partita contro i nerazzurri e del percorso rossoblù in campionato dopo il 3 a 3 dell'ultima di stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 20:35)

Mister Vincenzo Italiano, dopo il pari con l'Inter, ha parlato delle sue emozioni per il saluto ai tifosi del Bologna: «Abbiamo concluso molto bene, imbattuti nelle ultime 4 gare, non avevamo mai abbandondato nulla di quello che potevamo raggiungere. Non siamo riusciti ad agganciare il settimo posto ma l'ottavo sì, avevamo squadre davanti forti, di grande valori, siamo riusciti a fare questa grande partita contro l'Inter addirittura sono contento».

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«La gente, anche se abbiamo avuto alti e bassi, ha riconosciuto che è stata una stagione lunga e faticosa. Ma abbiamo detto sempre l'anima, sudato la maglia e qualche emozione l'abbiamo regalata perché il cammino in Europa, la finale di Supercoppa, partite emozionanti. Grazie a questi tifosi e grazie ai ragazzi. Stagione lunga e faticosa, concludere così ha un grande merito», ha aggiunto.

-Cosa desidera per il prossimo anno?

Non è la prima volta che rispondo a questa domanda. Alle volte si crea un po' di pressione all'esterno e situazioni che possono disturbare. Come è stato fatto lo scorso anno. Ci vedremo con la società dopo l'ultima giornata. Nella prossima stagione non avremo le Coppe, dovremo fare qualcosa di diverso, cercheremo di capire cosa potremo fare. Trarremo le conclusioni su cosa è stato fatto e cosa c'è da fare.

A parte il fatto che insieme a questa gente abbiamo vissuto cose, emozioni, anche qualche sconfitta, che rimarranno, abbiamo fatto due anni incredibili in giro per l'Europa e la Coppa che è a Casteldebole in sede a brillare. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In settimana vedrò la società. Bisogna programmare per bene e bisogna tutelare quest'atmofera, fare le cose perbene. Il campionato è difficile, di solito arrivano sempre le stesse là davanti. Ma qualcuno si può inserire e quel qualcuno, se programmiamo bene, può essere il Bologna.

(Fonte: DAZN)