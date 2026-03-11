Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del gap tra le squadre italiane e quelle europee

Marco Astori Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 15:49)

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del gap tra le squadre italiane e quelle europee: "Malinconia vedendo il distacco tra il calcio e italiano ed europeo? Io ricordo che nel periodo a Firenze ci fu un anno in cui tre italiane sono arrivate tutte in finale: poi brava l'Inter a confermare due anni dopo la sua presenza in finale.

Però stiamo parlando di una competizione in cui affronti squadre di grandissimo valore, me ne sono reso conto l'anno scorso del livello e della qualità: andare avanti e controbattere non è facile.

L'Inter che si presenta due volte in finale negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro ed è stata brava in questo percorso: poi per me già presentarsi in finale è un grande merito, vincere è difficile. Ma l'Italia si è presentata in finale in questi anni, non è tanto il gap con le altre".