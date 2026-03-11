Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del gap tra le squadre italiane e quelle europee: "Malinconia vedendo il distacco tra il calcio e italiano ed europeo? Io ricordo che nel periodo a Firenze ci fu un anno in cui tre italiane sono arrivate tutte in finale: poi brava l'Inter a confermare due anni dopo la sua presenza in finale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Italiano: “Gap in Europa? Inter fa due finali, grandissimo lavoro: è stata brava a…”
news
Italiano: “Gap in Europa? Inter fa due finali, grandissimo lavoro: è stata brava a…”
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del gap tra le squadre italiane e quelle europee
Però stiamo parlando di una competizione in cui affronti squadre di grandissimo valore, me ne sono reso conto l'anno scorso del livello e della qualità: andare avanti e controbattere non è facile.
L'Inter che si presenta due volte in finale negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro ed è stata brava in questo percorso: poi per me già presentarsi in finale è un grande merito, vincere è difficile. Ma l'Italia si è presentata in finale in questi anni, non è tanto il gap con le altre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA