Pobega: “Derby? Penso solo alla semifinale. Inter intensa, dobbiamo alzare i nostri standard”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna ha parlato della sfida in semifinale contro l'Inter
Andrea Della Sala 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna Pobega ha parlato della sfida in semifinale contro l'Inter:

L’estate scorsa lei è stato una ventina di giorni al Milan: la volontà di tornare a Bologna era enorme.

«È stata la voglia di ritrovare il gruppo che avevo vissuto l’anno scorso. Non solo i compagni ma tutti, lo staff, la società, la gente che c’è, il calore che si ha e si percepisce, per i valori che sono molti: c’è un’identità sana e un’ambizione razionale, di quelle fatte passo dopo passo, con “step” giusti, quelle in cui parti dalla base per crescere».

Pobega: “Derby? Penso solo alla semifinale. Inter intensa, dobbiamo alzare i nostri standard”- immagine 2
Getty Images

Giocare contro l’Inter, per lei cresciuto nelle giovanili del Milan, è un derby?

«Non penso a quello ma ad affrontare questa semifinale: c’è molta voglia di giocarla e di vincere. Il Bologna ultimamente ha battuto spesso i nerazzurri? Quella di Chivu è una squadra intensa, fisica, tecnica e noi dobbiamo alzare alcuni nostri standard di rendita, moltiplicare le attenzioni: loro sanno come affrontare certi momenti, noi li affrontiamo con l’idea di far emergere i nostri punti di forza, di restare sempre in partita, di poter essere sempre migliori».

Cosa ha imparato ad ogni tappa della sua carriera?

«A La Spezia l’essere spregiudicati, a Torino l’atteggiamento dell’uno contro uno e il metterti sempre in gioco, al Milan ho vissuto la mia prima competizione europea imparando a gestire emozioni diverse, a Bologna ho vinto il mio primo trofeo».

In tribuna ci saranno il ct Gattuso e Buffon.

«Ogni gara è opportunità di crescita e di visibilità ma non serve pensare che ci sia l’allenatore della Nazionale per decidere di dare il meglio di te stesso... Va dato sempre».

