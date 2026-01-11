Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita contro il Como:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bologna, Italiano: “Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti. Abbiamo affrontato l’Inter e…”
news
Bologna, Italiano: “Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti. Abbiamo affrontato l’Inter e…”
Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita contro il Como
"Se devo dire qualcosa, io penso che ci fossimo imborghesiti. La squadra fisicamente sta bene. Abbiamo affrontato Juve, Napoli, Inter e Atalanta, le quattro squadre che oggi stanno molto bene, e non penso che tutte le volte che non fai risultato sia necessario trovare la causa o il perché".
"Dopo la finale di Supercoppa ci siamo un po' imborghesiti, ma ora che siamo attenti e concentrati posso dire che siamo tornati. Passata questa mini-crisi, passato questo black out, mi auguro che questa partita ci faccia tornare quelli di un mese fa. Stavamo andando forte, dobbiamo tornare a farlo".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA