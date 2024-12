L' Inter scende in campo contro il Parma , dopo la partita interrotta contro la Fiorentina (a causa del malore di Bove ). I nerazzurri sono a caccia dei tre punti e registrano qualche assenza, soprattutto in difesa. Ecco come Hakan Calhanoglu ha introdotto il match che si giocherà tra poco a San Siro: "Parma? Sono pericolosi, hanno giocato bene contro le grandi come Juve e Milan. Dovremo stare attenti. Sono pericolosi soprattutto in ripartenza. Abbiamo analizzato tutto. Sarà dura ma dobbiamo guardare a noi stessi".

"Daremo tutto in campo. Io votato dai tifosi? Dopo questi infortuni non è stato facile, sono contento di essere tornato. Sto bene e sto provando a fare sempre meglio. I giocatori del Parma sono pericolosi in ripartenza, non dobbiamo perdere palloni facili in campo. Dobbiamo trovare le occasioni, fare gol e fare bene in fase difensiva", ha concluso Hakan Calhanoglu.