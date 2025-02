L'Inter di Inzaghi non va oltre il pareggio nell'attesissimo derby della Madunina. Marcus Thuram ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV. "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Pali, c'era un rigore, poi abbiamo fatto gol all'ultimo. Vero che nel primo tempo non siamo entrati come l'Inter ma nel secondo tempo siamo entrati bene. Amarezza? Siamo l'Inter quando entriamo in campo vogliamo vincere e se non ci riusciamo è un po' dura".

"Se ci siamo parlati nello spogliatoio? Non abbiamo bisogno di dirci qualcosa, tutti sanno che obiettivi abbiamo quest'anno e dobbiamo fare di tutto per raggiungerli. Cuore fino alla fine? Sappiamo che siamo una squadra con grande carattere, non cambia niente per noi. Abbiamo un punto in più in classifica, vedremo alla fine. Non c'è tempo per riposare. Stasera riposiamo poi c'è la Fiorentina. Cercheremo di fare del nostro meglio", ha concluso Thuram a Inter TV.