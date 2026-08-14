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La richiesta di Cristian Chivu è chiara, soprattutto dopo la partenza di Davide Frattesi: per completare la sua Inter vuole un settimo centrocampista di livello. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che tiene caldo il nome di Curtis Jones: "Asllani sarà ceduto, Massolin verrà prestato. Ora l'Inter ha un doppione per ogni casella: in regia Calhanoglu e Stankovic e poi quattro mezzali.

Per l'Inter che ha in mente Chivu ne serve un settimo, nella sua testa c'è una richiesta condivisa con l'area sportiva del club: serve un centrocampista con caratteristiche diverse, offensivo, intenso, con esperienza internazionale e che può fare anche l'esterno in alternativa.

E tra i prendibili c'è Curtis Jones: ora forse ci sono le condizioni per prenderlo ma bisogna abbassare il prezzo. E questo apre uno scenario importante per l'Inter: dovesse sbloccarsi la trattativa con la Roma per Luis Henrique, i nerazzurri avrebbero tre esterni. E non è detto che ne venga preso un altro, perché Jones in emergenza potrebbe fare anche il laterale. E c'è anche Carlos Augusto oltre a Dimarco, Diouf e Spence. La scelta di Jones è finalizzata proprio a questa duttilità".