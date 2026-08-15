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Dell'affare Luis Henrique con la Roma e degli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Roma ha parlato Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, su YouTube:

A oggi Luis Henrique non ci sono novità. A oggi non c'è ancora l'accordo economico con Luis Henrique. Poi vedremo nei prossimi giorni se si può sbloccare o meno. Sicuramente tra Inter e Roma non ci sarebbero problemi, c'era un'ottima sintonia e anche una specie di base di accordo. Però da cui a dire che l'operazione fosse in chiusura, sono passati tre, quattro giorni e l'operazione non si è ancora chiusa, perché manca ancora l'accordo economico con Luis Henrique. Giusto dire accordo economico perché poi chi è anche vicino a Luis Henrique dice da un punto di vista tecnico probabilmente l'opzione Roma può anche stimolare Luis Henrique a giocare più avanti, essere più pericoloso in via offensiva piuttosto che fare tutta la fascia come all'Inter.

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Insomma, sicuramente c'è una predisposizione tecnica e tattica. Poi però dal punto di vista contrattuale c'è ancora del lavoro da fare e ad oggi non è stato fatto. Credo che anche dal punto di vista dei tempi si vada un po' più lunghi, cioè non un'operazione di tre giorni fa ma neanche di oggi o domani mattina. Anche perché la Roma ha anche altre priorità, quindi ad oggi si sta concentrando su altro e poi comunque serve sbloccare questo aspetto economico.