A Skysport Luca Marchetti è tornato a parlare della cessione di Frattesi alla Lazio e di come servirebbe per l'arrivo di Curtis Jones anche la cessione di Luis Henrique. «Rimane la voglia dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, di avere il centrocampista del Liverpool. Se non dovesse arrivare la cessione di Luis Henrique ritengo sia molto difficile che l'Inter possa avvicinarsi oggi alla richiesta del club inglese, 30-40 mln di euro per il giocatore nonostante la scadenza di contratto a giugno 2027», ha spiegato il giornalista.

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«Anche se all'Inter sanno che poi sarebbero in sette, anche se Frattesi è partito e ha lasciato uno spazietto. In questi sette non abbiamo considerato Asllani che comunque è destinato a partire. È necessario quindi uno spazio anche economico, oltre che fisico (che è stato fatto con l'addio di Davide.ndr) per fare questo tipo di operazione», ha aggiunto Marchetti.

(Fonte: SS24)