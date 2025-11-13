Opaleak ha rivelato la combinazione cromatica della terza maglia dell’Inter per la stagione 2026-27, ispirata a una delle divise più iconiche del club. Torna, infatti, il grigio sulla terza maglia, il grigio che della storica divisa 1997/98, quella della finale di Coppa Uefa di Parigi e del gol di Ronaldo a Marchegiani.
societa e storia
Inter, la terza maglia 2026/27 farà impazzire i tifosi: torna il grigio…Ronaldo! Ed è certo che…
Palette colori: la maglia presenterà le tonalità Iron Grey, nero e Tour Yellow, un chiaro richiamo alla celebre terza divisa del 1997-98.
Ispirazione e lancio: il design prenderà spunto dagli anni ’90 e la nuova terza maglia Nike dell’Inter 2026-27 sarà ufficialmente presentata nell’agosto 2026.
La combinazione di colori della terza maglia dell’Inter 2026-27, trapelata grazie a Opaleak, rievoca una delle divise alternative più memorabili nella storia del club.
Questa immagine mostra i colori scelti per la nuova terza maglia Nike dell’Inter per la stagione 2026-2027.
La maglia utilizzerà infatti Iron Grey, nero e Tour Yellow: un abbinamento che richiama immediatamente la leggendaria terza maglia Umbro del 1997-98, caratterizzata da una base grigia con decisi dettagli gialli e neri. Quella divisa, indossata in un’epoca in cui Ronaldo guidava l’attacco nerazzurro, è rimasta una delle più riconoscibili nella storia recente del club. Il design preciso della nuova maglia non è ancora noto, ma è certo che si ispirerà allo stile degli anni ’90. La terza maglia Nike dell’Inter 2026-27 sarà lanciata ufficialmente ad agosto 2026.
