Leon Jakirovicè stato ufficializzato oggi: è un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore sarà inizialmente aggregato all'Under23 di Stefano Vecchi. Nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro a Inter Tv, ha parlato delle sue emozioni per questa nuova avventura:
Jakirovic: “Inter, emozione incredibile. Bastoni mi ispira. Sono ordinato e mi piace…”
-Descrivi le tue emozioni per questo momento?
Sono molto contento di essere qui. Sto provando emozioni incredibili.
-Cosa significa questo step per la tua carriera?
Ho già giocato una partita in Champions League contro il Milan, che ora è il nostro rivale più grande. Per me questo è il più grande passo della mia carriera sicuramente. Penso sia un grande step per la mua carriera e penso che sarà una bella esperienza.
-Quali sono le tue caratteristiche?
Sono molto ordinato in campo, mi piace giocare la palla e verticalizzare e giocare tra le linee. Tutti sanno che i difensori italiani sono sempre tra i migliori al mondo, qui posso migliorare molto anche a difendere in area.
-Tra i giocatori dell'Inter c'è qualcuno a cui ti ispiri?
Mi piace Bastoni perché gioca nella mia stessa posizione e l'ho visto in diverse partite.
-Hai accettato l'Inter perché ha detto sì anche Petar Sucic?
Sì e no, ho giocato e mi sono allenato con Sucic alla Dinamo ma sono venuto qui perché quando mi hanno detto che l'Inter mi voleva e non me lo sono fatto dire due volte, volevo essere qui. Ho parlato con Sucic, gli ho fatto tante domande perché volevo sapere tante cose"
-Cosa vuoi dire ai tifosi?
Sempre forza Inter.
(Fonte: ITV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA