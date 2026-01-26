FC Inter 1908
news

Jakirovic: “Inter, emozione incredibile. Bastoni mi ispira. Sono ordinato e mi piace…”

Il neo giocatore nerazzurro è stato ufficializzato oggi e si è presentato ai microfoni di Inter TV
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Leon Jakirovicè stato ufficializzato oggi: è un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore sarà inizialmente aggregato all'Under23 di Stefano Vecchi. Nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro a Inter Tv, ha parlato delle sue emozioni per questa nuova avventura:

-Descrivi le tue emozioni per questo momento? 

Sono molto contento di essere qui. Sto provando emozioni incredibili.

-Cosa significa questo step per la tua carriera? 

Ho già giocato una partita in Champions League contro il Milan, che ora è il nostro rivale più grande. Per me questo è il più grande passo della mia carriera sicuramente. Penso sia un grande step per la mua carriera e penso che sarà una bella esperienza. 

-Quali sono le tue caratteristiche? 

Sono molto ordinato in campo, mi piace giocare la palla e verticalizzare e giocare tra le linee. Tutti sanno che i difensori italiani sono sempre tra i migliori al mondo, qui posso migliorare molto anche a difendere in area. 

-Tra i giocatori dell'Inter c'è qualcuno a cui ti ispiri? 

Mi piace Bastoni perché gioca nella mia stessa posizione e l'ho visto in diverse partite. 

-Hai accettato l'Inter perché ha detto sì anche Petar Sucic? 

Sì e no, ho giocato e mi sono allenato con Sucic alla Dinamo ma sono venuto qui perché quando mi hanno detto che l'Inter mi voleva e non me lo sono fatto dire due volte, volevo essere qui. Ho parlato con Sucic, gli ho fatto tante domande perché volevo sapere tante cose"

-Cosa vuoi dire ai tifosi? 

Sempre forza Inter.

(Fonte: ITV)

 

