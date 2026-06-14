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fcinter1908 news interviste Jaselli Meazza: “Felice se Lautaro superasse il record di mio nonno. A Marotta ho chiesto…”

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Jaselli Meazza: “Felice se Lautaro superasse il record di mio nonno. A Marotta ho chiesto…”

Jaselli Meazza: “Felice se Lautaro superasse il record di mio nonno. A Marotta ho chiesto…” - immagine 1
Il nipote del miglior marcatore nella storia nerazzurra ha parlato dopo l'amichevole tra leggende con il Real Madrid
Fabio Alampi Redattore 

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Federico Jaselli Meazza, nipote del miglior marcatore nella storia dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Il Giorno dopo l'amichevole tra leggende con il Real Madrid: "Abbiamo salutato il presidente Marotta e gli ex delle Legends. Eravamo più di 30 persone, con noi c'erano anche degli iscritti dell'Inter Club Barcellona"

Jaselli Meazza: “Felice se Lautaro superasse il record di mio nonno. A Marotta ho chiesto…”- immagine 2
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Sarà volata qualche battuta di mercato al presidente...

"Qualcuna. Una avrei voluto farla io, ma mi sono trattenuto: dato che ci han preso Dumfries, magari prendiamogli Nico Paz... In ogni caso non si è sbilanciato. E poi ho l'impressione che il Real voglia tenere l'argentino. L'unica chance potrebbe esserci facendo leva sul fatto che potrebbe non giocare titolare, ma per me Paz sarà un fenomeno anche a Madrid".

Avete parlato con Marotta anche della questione stadio? Per ragioni famigliari la toccherà particolarmente.

"Non mi è capitato questa volta, ma quando ci eravamo visti per l'ultimo Atletico-Inter, qui a Madrid, gli avevo detto scherzando che speravo almeno mi tenessero la targa dedicata al nonno, in caso di demolizione... In ogni caso quella sullo stadio è una decisione che ormai è stata presa ed è un progetto che riguarda tutta l'area, non solo l'impianto".

San Siro
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Come reagirebbe vedendo Lautaro superare suo nonno nella classifica marcatori ogni tempo?

"Il record del nonno mi fa piacere, ma mi farebbe piacere anche se Lautaro dovesse superarlo. Anche perché vorrebbe dire tenere Lautaro per tanto tempo ancora. Sono sicuro farebbe piacere anche a mio nonno. Io spero realmente che quello di Lautaro sia un caso simile a Zanetti, che rifiutò proprio il Real Madrid".

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