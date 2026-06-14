L'ex tecnico di Juve e Samp Andrea Pirlo ha parlato delle sue ultime esperienze in cui ha sempre conquistato quanto i club gli avevano chiesto

Intervistato da Sportweek, l'ex tecnico di Juve e Samp Andrea Pirlo ha parlato delle sue ultime esperienze in cui ha sempre conquistato quanto i club gli avevano chiesto:

"Ho sempre raggiunto gli obiettivi delle società. Alla Juventus mi avevano chiesto di arrivare in Champions, fatto. In più ho vinto Coppa Italia e Supercoppa. Sono andato via e sono rimasto un anno fermo, non riesco a capire il perché. Anzi, lo so ma non voglio dirlo. In Turchia, al Karagumruk, settimo posto in campionato, risultato mai raggiunto da quel club. La Samp in B l'ho portata ai playoff, come da richiesta del club. Poi sono stato esonerato dopo sole tre partite l'anno successivo. Quest'anno l'FC United mi ha chiesto la promozione nella massima serie e l'ho conquistata".